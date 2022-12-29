İYİ Parti'den erken seçim açıklaması: Asla onay vermeyeceğiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti olarak çok açık ve net bir kararın içerisindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Bu Sayın Genel Başkanımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür." dedi.

Abone ol

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine değinerek, 2018'de konuyla ilgili kanun teklifi verdiklerini anımsattı.

Siyasi iktidarın bu teklifi reddettiğini belirten Zorlu, "Gelinen aşamada partimizin ve Sayın Genel Başkanımızın kararlı tutumu sonuç vermiştir. Ancak burada bazı belirsizlikler var. Düzenleme, Meclis'e geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Ortaya konulan rakam yaklaşık 2,5 milyon. Bunun takipçisi olacağız, bir haksızlığı giderirken başka bir haksızlığa sebep olmamak gerekiyor." diye konuştu.

Emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Zorlu, ocak ayında memur ve emeklilere asgari ücret oranında zam yapılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

"Açık ve net bir kararın içerisindeyiz"

Zorlu, gazetecilerin "erken seçim" ile ilgili açıklamalara yönelik sorusu üzerine, seçime şu anda 170 gün gibi bir süre kaldığını belirterek, şu yanıtı verdi:

"Daha önce çeşitli vesilelerle bir an önce milletimizin karşısına seçim sandığının getirilmesi gerektiğini, siyasetin demokratik yollarla ilerletilebilmesi için seçim sandığına ihtiyacı olduğunu ortaya koyduk. Ama biz İYİ Parti olarak çok açık ve net bir kararın içerisindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bu Sayın Genel Başkanımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çoklu aday masada konuşulabilir" ifadesinin hatırlatılması üzerine Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda net bir görüş içerisindeyiz. 13'üncü Cumhurbaşkanının altılı masa tarafından belirlenmesi ve seçilmesinin, bu değişimin gerçekleşmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz."

Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği şu anda doğru bulmadıklarını, sıcak bakmadıklarını vurgulayan Zorlu, "Bu masanın gerçekten milletimizi bu geleceğe taşıyacak, bu heyecanı uyandıracak bir tablo ve ilerleyişle adayını belirlemesi ve bunun ortak ve tek bir aday şeklinde gerçekleşmesi kararlılığında olacağız." diye konuştu.