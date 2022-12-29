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Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli zirvesi başladı! Seçim tarihi öne mi çekiliyor?...

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli zirvesi başladı! Seçim tarihi öne mi çekiliyor?...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi saat 16:30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini öne çekmeyi Bahçeli ile görüştükten sonra düşünebileceklerini söylemişti...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kabul etti. İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

Erdoğan, seçim tarihinin Haziran 2023'ten daha önceki bir tarihe çekilip çekilmeyeceği sorusuna "Sayın Bahçeli ile oturup konuşur, açıklamasını yaparız" cevabı vermişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı.

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