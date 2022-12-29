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Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatları yükseldi

Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatları yükseldi

Başöğretmen unvanını kazanmış olup 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 120'ye, uzman öğretmen unvanını kazanmış olup 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 60'a yükseltildi.

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Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olup başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını kazananların tazminat oranları yükseltildi.

"Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmenlerden uzman öğretmen unvanını kazanmış olup 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 20'den yüzde 60'a, diğer derecelerden aylık alanların tazminat oranı ise yüzde 50'ye çıkarıldı.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmenlerden başöğretmen unvanını kazanmış olup 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 40'tan yüzde 120'ye, diğer derecelerden aylık alanların tazminat oranı da yüzde 30'den yüzde 100'e yükseltildi.

17 Nisan 2006'da yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetveller, bu kararda yer alan değişikliklerle birlikte 2023'te de uygulanmaya devam edilecek.

Kararın 2023'te de uygulanmaya devam edilmesi hükmü 1 Ocak 2023'te, tazminat oranlarındaki değişikliğe ilişkin hükümler ise 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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