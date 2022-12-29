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MEB'den Zonguldak ve İzmit'te yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama

MEB'den Zonguldak ve İzmit'te yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zonguldak Ereğli’deki bir okulda akranları tarafından bir öğrenciye, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlıkça müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız 'her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir" denildi.

Sınıf arkadaşlarına tokat ve tekme attı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edildi.

Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.´nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. N.G.'ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.'nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor. Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 öğrenci, sabah saatlerinde Ereğli Adliyesi´ne sevk edildi. 4 lise öğrencisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

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