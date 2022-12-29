İşçilere yüzde 87 zam! En düşük maaş 18 bin lira oldu

Erzurum'da Aziziye Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 87 zam yapıldığı bildirildi.

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Aziziye Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 87 zam yapıldığı bildirildi. Son zamla en düşük işçi maaşı sosyal haklarla 18 bin lira oldu.

Emekleri paha biçilmez olan çalışanları için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükûmetimiz, çalışanların refah seviyesini yükseltmek ve enflasyon karşısında mağdur olmamalarını sağlamak için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Bu manada atılan adımları hepimiz biliyoruz. Ek gösterge sorunundan sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesine, asgari ücret artışından son olarak EYT hamlesine varıncaya kadar çalışma hayatına dönük reform niteliğinde birçok adım atıldı. Biz de Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına aynı hissiyat ve hassasiyetle yüzde 87 oranında zam yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin."