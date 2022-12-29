Domino's Pizza Rusya'daki işletmesini satıyor

Amerika merkezli pizza devi Domino’s Pizza’nın Rusya'daki iştirakinin "Vkusno i tochka" şirketinin sahibine satılması Rusya’da gündeme oturdu. Sosyal medya platformlarında konuyla ilgili tartışmalar yaşandı.

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Türk yöneticisi Güvenç Dönmez ile ülkedeki restoran sayısını 182’e çıkaran Domino’s Pizza Rusya’nın alıcıları arasında edinilen bilgiye göre önde gelen Rus iş insanı A. Kolobov ile iş insanı ve siyasetçi A. Kanokov'un yanı sıra A. Pinsky, A. Garez ve R. Ordovsky gibi daha küçük restoran oyuncularını da var.

Domino’s Pizza Eurasia tarafından dikkate alınan alıcı profilleriyle ilgili “Avrupa Hukukunu ihlal ederek yaptırım uygulanan hak sahiplerine satılacak mı?” sorusu da gündemde.

Domino’s Pizza Rusya’nın olası alıcıları arasında ayrıca, yaptırım uygulanan bir senatörün kızı Madina Kanokova ile iş insanı Arseny Konokov'a ait Sindika LLC adlı bir Holding Şirketi'nin de bulunduğu edinilen bilgiler arasında.

Farklı kaynaklardan sağlanan verilere göre ayrıca, A. Kolobov ve Domino's Rusya'yı satın almayı planladığı şirket, Rusya Duma Başkan Yardımcısı P. Zhukov'un oğlu ve İçişleri Bakanı V. Kolokoltsev'in oğlu ile de bağlantılı.