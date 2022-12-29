BIST 5.443
DOLAR 18,72
EURO 19,99
ALTIN 1.090,83
HABER /  EKONOMİ

Domino's Pizza Rusya'daki işletmesini satıyor

Domino's Pizza Rusya'daki işletmesini satıyor

Amerika merkezli pizza devi Domino’s Pizza’nın Rusya'daki iştirakinin "Vkusno i tochka" şirketinin sahibine satılması Rusya’da gündeme oturdu. Sosyal medya platformlarında konuyla ilgili tartışmalar yaşandı.

Abone ol

Türk yöneticisi Güvenç Dönmez ile ülkedeki restoran sayısını 182’e çıkaran Domino’s Pizza Rusya’nın alıcıları arasında edinilen bilgiye göre önde gelen Rus iş insanı A. Kolobov ile iş insanı ve siyasetçi A. Kanokov'un yanı sıra A. Pinsky, A. Garez ve R. Ordovsky gibi daha küçük restoran oyuncularını da var.

 Domino’s Pizza Eurasia tarafından dikkate alınan alıcı profilleriyle ilgili “Avrupa Hukukunu ihlal ederek yaptırım uygulanan hak sahiplerine satılacak mı?” sorusu da gündemde.

 Domino’s Pizza Rusya’nın olası alıcıları arasında ayrıca, yaptırım uygulanan bir senatörün kızı Madina Kanokova ile iş insanı Arseny Konokov'a ait Sindika LLC adlı bir Holding Şirketi'nin de bulunduğu edinilen bilgiler arasında.

Farklı kaynaklardan sağlanan verilere göre ayrıca, A. Kolobov ve Domino's Rusya'yı satın almayı planladığı şirket, Rusya Duma Başkan Yardımcısı P. Zhukov'un oğlu ve İçişleri Bakanı V. Kolokoltsev'in oğlu ile de bağlantılı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor Galatasaray maçı canlı yayın! Galatasaray maçının golleri ve özeti
Sivasspor Galatasaray maçı canlı yayın! Galatasaray maçının golleri ve özeti
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında flaş karar!
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında flaş karar!
Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatları yükseldi
Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatları yükseldi
MEB'den Zonguldak ve İzmit'te yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama
MEB'den Zonguldak ve İzmit'te yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Kırılma başladı Marmara depremi geliyor! Japon deprem uzmanı açıkça söyledi
Kırılma başladı Marmara depremi geliyor! Japon deprem uzmanı açıkça söyledi
Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için AYM önünde nöbet eylemi başlattı
Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için AYM önünde nöbet eylemi başlattı
Çavuşoğlu '1 mil dahi izin yok' demişti, Yunan sözcüden küstah açıklama geldi!
Çavuşoğlu '1 mil dahi izin yok' demişti, Yunan sözcüden küstah açıklama geldi!
EYT'liler emekli olduktan sonra çalışmayı istiyor mu son anket ortaya çıktı
EYT'liler emekli olduktan sonra çalışmayı istiyor mu son anket ortaya çıktı
Geceleri gelen korkutucu sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
Geceleri gelen korkutucu sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli zirvesi başladı! Seçim tarihi öne mi çekiliyor?...
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli zirvesi başladı! Seçim tarihi öne mi çekiliyor?...
Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi yasak' cezasına savcı itiraz etti! Kararı düzelterek onayın
Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi yasak' cezasına savcı itiraz etti! Kararı düzelterek onayın
İYİ Parti'den erken seçim açıklaması: Asla onay vermeyeceğiz
İYİ Parti'den erken seçim açıklaması: Asla onay vermeyeceğiz