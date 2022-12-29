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Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini tepki aldı

Sivasspor - Galatasaray maçında tartışılan saha zemini tepki aldı

Süper Lig'de Sivasspor - Galatasaray maçındaki sahanın bozuk zemini çok konuşuldu. Taraftarlar zeminin olumsuz olduğu görüşünde birleşti.

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Lige hem zirveyi hem de alt sıraları ilgilendiren mücadelede Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini dikkatleri çekti.

Zemin sosyal medyada eleştirildi

Sivasspor'un stadyumunun futbol oynamaya elverişsiz olması seyircilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada taraftarlar zeminle ilgili eleştiride bulundu.

Zemindeki problemin nedeninin çimlerde meydana gelen mantar yayılmasından dolayı olduğu belirtildi.

Maçtan önce zemini incelediler

Karşılaşmanın hemen öncesinde Okan Buruk ve Rıza Çalımbay, birlikte sahaya çıkarak zemini inceledi.

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