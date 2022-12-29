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İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinaf mahkemesine taşındı!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinaf mahkemesine taşındı!

YSK üyelerine, "hakaret" ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında savcı, cezanın 5 gün fazla hesaplandığı gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvurdu. Sunulan dilekçede cezanın düzeltilerek onanmasını talep edildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Davanın savcısı, cezanın 5 gün fazla hesaplandığını belirterek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Cezanın düzeltilerek onanması istendi

Cumhuriyet savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu dile getirerek cezanın düzeltilip yeniden onanmasını istedi.

"Usul ve yasaya aykırı"

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

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