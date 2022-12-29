Beşiktaş - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.Abone ol
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor (CANLI YAYIN)
Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, Cenk
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba