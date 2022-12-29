Joe Biden, ABD'de kar fırtınası yaşanırken Karayipler'e tatile gitti

Biden ve ailesi, tatil için sıcak hava şartlarının hüküm sürdüğü ABD Virgin Adaları'nı seçti. Biden'ın hareketi, ülkesinde tepkilere neden oldu.

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ABD, son günlerde yoğun kar fırtınasına teslim oldu. Dondurucu soğukların sürdüğü ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı sonucu marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik adeta talep patlaması yaşandı.

ABD'de kar fırtınası

Amerikalılar raflardaki ürünleri tüketirken, bazı marketler yağmalama olaylarına sahne oldu. Kar fırtınasının 65'ten fazla can kaybına yol açtığı belirtilen ABD'de Başkan Joe Biden ise tatile çıkmayı tercih etti.

Biden ailesi tatile çıktı

Biden ve eşi First Lady Jill Biden, Noel ile yeni yıl arasındaki tatillerini daha sıcak hava şartlarında geçirmek üzere Karayipler'deki ABD Virgin Adaları'na gitti.

İkili, büyük bir kış fırtınası ülkenin kuzey kesimlerini vururken, salı günü Washington DC'den St. Croix'e uçtu.

Tatil öncesi acil durum ilanına onay verdi

ABD basınına göre, Biden çiftinin yanında kızları Ashley ile kocası ve torunları bulunuyordu. Sırtında çanta taşıyan Biden, ailesiyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Biden, tatile gitmeden önce, onlarca can kaybına yol açan olumsuz hava şartlarının ardından pazartesi günü New York eyaleti için acil durum ilanını onayladı.

Fox News tepkili: Ülkede kriz var

Tatil, Fox News de dahil olmak üzere bazı medya kuruluşlarından eleştiriler aldı. Ülkede sorunların yaşandığı bir dönemde Biden'ın tatile çıktığı yazıldı.

Bu krizler, "sınır meselesi, enflasyon ve ölümcül kış fırtınası" şeklinde sıralanırken, haberde "Biden'lar, 2 Ocak 2023'e kadar St. Croix'in daha sıcak ikliminde olmanın tadını çıkaracak." denildi.

Nüfusun yüzde 60'ı kar fırtınasının etkisi altında

AA'da yer alan bilgiye göre, Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.

Nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.