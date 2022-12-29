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Vedat Bilgin'den EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili açıklama!

Vedat Bilgin'den EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında emekli olacak vatandaşların maaşlarında herhangi bir kısıntı yapılmayacağını belirterek "Herkes hak ettiği maaşı alacak" dedi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yıl ve prim konusunun dışında yaş sınırı şartının olup olmayacağı, gündemin ana konularından biriydi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamayla EYT'de yaş sınırı olmayacağı müjdesini duyurmuştu.

EYT ile ilgili detayların belli olmasının ardından, gözler emekli olacaklara bağlanacak maaşlara çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber ekranlarında maaşlara ilişkin soruları yanıtladı.

"Kesinti yok, herkes hak ettiği maaşı alacak"

EYT ile emekli olacak vatandaşlara bağlanacak maaşlarda bir kısıntı olmayacağını belirten Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin maaşında kısıntı yok, herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa öyle olacak. Ne zaman başlayacak sorusu ise o Meclis'e bağlı. İlk maaş tarihi, Meclis sürecinden sonra belli olacak. "

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