Rıdvan Dilmen çok kızdı! "Çökmüşler oraya yönetiyorlar"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sivasspor'un Galatasaray karşısında sayılmayan golünü değerlendirdi. Dilmen, "Erkan Özdamar, Sivas'ın golünü veremedi. Çökmüşler oraya yönetiyorlar Türk futbolunu." dedi.

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Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanırken Sivasspor'un VAR incelemesi sonrası sayılmayan golü tartışmalara yol açtı.

TV8.5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, tartışmalı kararla ilgili değerlendirmede bulundu.

Rıdvan Dilmen'in sözleri şu şekilde:

"Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi. Geçen hafta söylemiştim hakem kararları ile ilgili; 'Bunlar daha iyi günlerimiz'. Geçen hafta Atilla Karaoğlan, N'Koudou'yu atamadı. Atmadı değil, atamadı. Bugün de Erkan Özdamar, Sivas'ın golünü veremedi. Çökmüşler oraya yönetiyorlar Türk futbolunu. Geçen yıl yaşanan hakem operasyonunun etkileri sürüyor."

"Bu insanlar adil değil"

"Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da. Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün."

"Bu adamdan nasıl adalet bekleyeceksin?"

"VAR'daki ofsayt çizgisini çeken insanların kulüplerin başkanlarına, kulüplere ana avrat küfür ettiğini biliyorum. Aziz Yıldırım'a, Ali Koç'a... Bu adamdan nasıl adalet bekleyeceksin?"

"Şimdi ofsayt diyecekler ve geçecekler"



"Bildiğin arıyorlar ya! Golde hiçbir şey yok ama iptal etmek için bir şey arıyorlar. Şimdi ofsayt diyecekler ve geçecekler. Dünyanın hiçbir liginde hakemler bu kadar lig etki etmez. Geçen sezon Trabzonspor açık ara şampiyon oldu mesela ama Abdullah Avcı ve oyunculardan daha çok şampiyonluğu savunan insanlar var. 'Trabzonspor'u ben şampiyon' yaptım diye gezinen insanlar..."