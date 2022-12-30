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Ahmet Hakan peş peşe saydırdı! Ahlaksızlık, kepazelik, rezillik, edepsizlik...

Ahmet Hakan peş peşe saydırdı! Ahlaksızlık, kepazelik, rezillik, edepsizlik...

Kemal kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in fotoğrafının altına "umarım bu geceki buluşmadan bir kaset çıkmaz" yazan AK Partili Tuzla Belediye Meclis Üyesi Türel Ağyol'a tepkiler dinmiyor. Hürriyet'in yayın yönetmeni Ahmet Hakan da açtı ağzını yumdu gözünü...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yemekli toplantısıyla ilgili fotoğrafın altına AK Parti Tuzla Meclis Üyesi Türel Ağyol skandal ötesi ahlaksız bir yaptı. CHP Fotoğraf Servisi'nin paylaştığı fotoğrafın altına "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz!" ifadesini yazan Türel Ağyol, paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Kepazeliğe geçit yok" başlıklı bugünkü yazısında o rezilikle ilgili şunları yazdı:

Ahlaksızlık, kepazelik, rezillik...

Tuzla Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Türel Ağyol, bir kepazeliğe imza atmış.
Sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu/Akşener fotoğrafını yayınlamış, altına da “kaset” göndermeli çok çirkin bir şey yazmış.
Bu ahlaksızlıktır.
Bu kepazeliktir.
Bu rezilliktir.
Bu edepsizliktir.
Bu ayıptır.

Ahlaksızlığın, kepazeliğin partisi olmaz

Her zaman söyledim, yine söylüyorum:
Ahlaksızlığın, kepazeliğin, rezilliğin partisi, ideolojisi olmaz.
Bu tür işler yapanların partisine, ideolojisine, konumuna bakmaksızın hepimiz elbirliğiyle “Geçit yok” diye haykırmalıyız.
Ancak o zaman...
Ahlaksızlık, kepazelik, rezillik karşıtı muhteşem bir duruş sergilemiş oluruz.

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