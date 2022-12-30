Çocuğunu unutan bile var! Otobüslerde unutulan şeyler şaşkınlık veriyor

İSTANBUL Havalimanı’na ulaşımı sağlayan HAVAİST otobüslerinde bugüne kadar 11 bin 555 eşya unutuldu. Eşya dışında HAVAİST otobüslerinde muhabbet kuşunu hatta çocuğunu unutan bile var...

Abone ol

İstanbul Havalimanı'na bagajlı toplu ulaşım hizmeti veren HAVAİST'i kullanan binlerce kişi, yolculuğun verdiği heyecanla otobüslerde birçok eşyasını unutuyor. Unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırmak için sistem kuran HAVAİST, bu yıl otobüslerde unutulan 11 bin 555 eşyadan 9 bin 464'ünü sahiplerine teslim ederken, teslim alınmayan eşyalar ise ise sahiplerini bekliyor.

Eşyaların yüzde 85'i teslim edildi

HAVAİST Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Davut Tuğlu, "Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapıp, unutulan bir eşya varsa fotoğrafını çekerek bize iletir. Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girerek her semtin raflama sistemine yerleştirip yolculara teslim etmek için burada bekletiriz. Eşyaları yüzde 85 teslim etme oranımız var" dedi.

Çocuğu otobüste unutup gittiler

Sahiplerinin teslim almadığı eşyaları bir süre sonra Darülaceze, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bıraktıklarını belirten Tuğlu, en ilginç unutkanlık olayını ise çocuk unutma olduğunu söyledi. Çocuklu bir ailenin yan koltuktan uyuyan çocuğu unutup otobüsten indiğini anlatan Tuğlu, "Kaptanımız otobüsü kontrol ettiğinde uyuyan bir çocuğa rastlamış. Durumu fotoğraflayarak bize bildirdi. Çocuk çok ağlıyordu. Kaptanımız çocuğu bize teslim etti ardından aile bize ulaştı, buraya gelerek çocuklarını teslim aldı" diye konuştu.