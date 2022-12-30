BIST 5.477
DOLAR 18,71
EURO 19,95
ALTIN 1.089,86
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'a meydan okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'ndan şok cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan ‘terör’ soruşturması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tekrar seçim yapmaya çağırmıştı. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP liderinin bu çıkışı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamayı youtube kanalında yorumladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli hakkında hazırlanan raporun savcılığa teslim edilmesini değerlendirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'seçim' çağrısında bulunmuştu.

"Birilerini görevlendirecekler, birilerini suçlayacaklar. Başka işiniz yok mu ya? Milletin dünya kadar derdi var" diyen Kılıçdaroğlu, "Milli iradeyse İstanbul oyunu kullandı. İtiraz ettin, yerine yeniden seçim yapıldı. Sonuç yine belli. Diyorsan ki yine seçim yapalım. Yüreğin varsa yarın sabah gel İstanbul için yeniden seçim yap" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi ancak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "baba" dediği Kılıçdaroğlu'nu yerle yeksan eden bir cevap verdi. Hadi Özışık İmamoğlu'nun bu cevabını ve yansımalarını değerlendirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş'ten transfer mesajı! 5 yıldızın ismini verdi
Şenol Güneş'ten transfer mesajı! 5 yıldızın ismini verdi
Rıdvan Dilmen çok kızdı! "Çökmüşler oraya yönetiyorlar"
Rıdvan Dilmen çok kızdı! "Çökmüşler oraya yönetiyorlar"
Netanyahu başbakanlığındaki yeni hükümet güvenoyu aldı
Netanyahu başbakanlığındaki yeni hükümet güvenoyu aldı
Brezilyalı efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti
Brezilyalı efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti
Vedat Bilgin'den EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili açıklama!
Vedat Bilgin'den EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili açıklama!
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi TBMM'de! Bakan Vedat Bilgin duyurdu
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi TBMM'de! Bakan Vedat Bilgin duyurdu
Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçına tepki
Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçına tepki
Suriye ile görüşme! Bakan Akar'dan açıklama: Söz konusu değil
Suriye ile görüşme! Bakan Akar'dan açıklama: Söz konusu değil
İngiltere'de bir doktor tüm hastalarına ‘kansersiniz’ mesajı attı
İngiltere'de bir doktor tüm hastalarına ‘kansersiniz’ mesajı attı
Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
Ekonomide yeni dönem başlıyor: Dijital TL'de ilk ödeme yapıldı
Ekonomide yeni dönem başlıyor: Dijital TL'de ilk ödeme yapıldı
Joe Biden, ABD'de kar fırtınası yaşanırken Karayipler'e tatile gitti
Joe Biden, ABD'de kar fırtınası yaşanırken Karayipler'e tatile gitti