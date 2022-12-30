Erdoğan'a meydan okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'ndan şok cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan ‘terör’ soruşturması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tekrar seçim yapmaya çağırmıştı. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP liderinin bu çıkışı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamayı youtube kanalında yorumladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli hakkında hazırlanan raporun savcılığa teslim edilmesini değerlendirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'seçim' çağrısında bulunmuştu.

"Birilerini görevlendirecekler, birilerini suçlayacaklar. Başka işiniz yok mu ya? Milletin dünya kadar derdi var" diyen Kılıçdaroğlu, "Milli iradeyse İstanbul oyunu kullandı. İtiraz ettin, yerine yeniden seçim yapıldı. Sonuç yine belli. Diyorsan ki yine seçim yapalım. Yüreğin varsa yarın sabah gel İstanbul için yeniden seçim yap" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi ancak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "baba" dediği Kılıçdaroğlu'nu yerle yeksan eden bir cevap verdi. Hadi Özışık İmamoğlu'nun bu cevabını ve yansımalarını değerlendirdi.

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