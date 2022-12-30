Patronlardan işçiye asgari ücret zammı tuzağı! TOBB Başkanı da bunu yaparsa...

ASGARİ Ücret zammının ardından patronlardan işçilerine akıl almaz tuzak... Ocak 2023 itibariyle işten çıkaracağı işçiye vereceği tazminat artacak olan patronlar yeni yıl öncesi işçilerini daha düşük kıdem tazminatı ödemek için işten çıkarmaya başladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sahibi olduğu Ankara'da Panora AVM ise, çalışanlarını daha az tazminat ödeyerek işten çıkarmak için hileyle kağıt imzalatmaya başladı... İşte patronların asgari ücret zammı ve kıdem tazminatı oyunu...

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 2023 ılı için asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkartılmasının ardından patronların bitinin yine kanlandığını ve tazminatsız ya da daha düşük tazminatla işçi kıyımına başladıklarını yazdı. Asgari ücret görüşmeleri sırasında işverenlerin "9 bin TL olursa batarız" diye algı yaptıklarını belirten Dilek Güngör, "Sanki, işleri kayıtsız- asgari ücret altı çalışanlara yaptırmıyorlar ya da en küçük maliyet artışını ürettikleri mal ve hizmete yansıtmıyorlar gibi..." ifadelerini kullandı.

Daha az tazminat ödemek için...

Dilek Güngör patronların ve TOBB'un işçi kıyımıyla ilgili şok bilgiler paylaştı. Son dönemde uyanık bazı patronların asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce daha az tazminat yükü ödemek için 6-7 yıllık çalışanlarını işten çıkardıklarını belirten Güngör, "Eee, tabii, bugün işçisini çıkarsa tazminat yükü daha az olacak, ocaktan sonra çıkarsa daha fazla olacak." dedi.

TOBB Başkanı'nın çalışanlarına yaptığı...

İşçilerini tazminatsız işten çıkarmak için akla gelmeyecek yöntemler uygulayanlar olduğunu belirten Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sahibi olduğu Ankara'da Panora AVM'nin özel güvenliğinde görevli personeline kurduğu tazminatsız işten çıkarma tuzağının ayrıntılarını yazdı. İşte Güngör'ün yazısının ilgili kısmı:

Önce 'sizi başka yere göndereceğiz' diyorlar

Güvenlik şirketi personeli işten çıkaracaklar ya... Önce diyorlar ki, sizi şirketimizin başka bir AVM'sinde görevlendirmeye karar verdik. Çünkü orada deneyimli personel ihtiyacımız var. Özlük haklarınız korunacak, iş akdinizde esaslı değişiklik olmayacak, ikametgahınıza yakın bir yerde değerlendirileceksiniz. Daha sonra bunu personele imzalatıyorlar. Sanki 'rotasyon'a gittikleri imajı veriyorlar...

İşçiden zorla 'tazminat' imzası alıyorlar...

İşçiden de tebligatı kabul etmediğine, kıdem tazminatının kendisine ödenmesini istediğine dair zorla imza alıyorlar. Onu yazan personelin dava açma hakkı da kayboluyor. Eski personeli çıkarıp daha ucuz işçiyle yola devam ediyorlar.