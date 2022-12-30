Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sır' görüşmesi! Ahmet Şık CHP'ye mi katılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'den milletvekili seçilip TİP'e geçen Ahmet Şık'la gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ahmet Şık, CHP'ye mi katılıyor yoksa TİP Millet İttifakı'na mı dahil oluyor? İşte o görüşmenin perde arkası...

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile TİP Milletvekili Ahmet Şık arasında geçen gizli görüşmeyi yazdı. Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'ndakini “Göreceksiniz, Millet İttifakı olarak temiz, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye’yi yeniden, beraber ve birlikte inşa edeceğiz” ifadesini hatırlatan Pehlivan şöyle yazdı:

Alevilik üzerinden karşı karşıya gelmişlerdi

Öğrendim ki işte o gün bir kritik “birliktelik” yaşandı. Kısa süre önce “Alevilik” açıklamasıyla karşı karşıya getirilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile Kılıçdaroğlu baş başa görüştü. CHP lideri, Şık’a bir kırgınlığının olmadığını o buluşmada söyledi. Ama duydum ki geleceğe dair bazı projeler de masaya yatırıldı.

TİP, Millet İttifakı'na mı katılıyor?

Bir süredir kulağıma geliyordu, büyük bir ivme yakalayan TİP’in Millet İttifakı’na katılmasını isteyen CHP’liler vardı.

Hoş, TİP, HDP’nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir bileşeni... Ama işte siyaset bu, acaba Kılıçdaroğlu da TİP milletvekili Şık’tan Millet İttifakı’nı desteklemelerini istemiş olabilir mi?

Neden olmasın!

Ahmet Şık’a da sordum. Lakin “Görüşme özeldi, herhangi bir şey söyleyemem” dedi.