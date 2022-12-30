Anadolu Efes son çeyrekte pes etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 80-72 yenildi.Abone ol
Turkish Airlines EuroLeague'in 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Maccabi Tel Aviv, son çeyrek performansıyla temsilcimizi 80-72 mağlup etti.
23-7'lik son çeyrek
Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında son çeyreğe 57-65 ile önde girmeyi başardı. Fakat son çeyrekte ev sahibi ekibin yakaladığı 23-7'lik skor üstünlüğü galibiyeti 80-72 ile İsrail temsilcisine getirdi.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)
Maccabi Tel Aviv: Adams 11, Brown 23, Cohen 1, Nebo 10, Colson 11, Martin 8, Sorkin 2, Dibartolomeo 12, Hilliard 2, Hollins
Anadolu Efes: Beaubois 14, Bryant 9, Micic 13, M'Baye 8, Zizic 2, Larkin 4, Clyburn 20, Taylor, Pleiss 2, Dunston
1. Periyot: 26-19
Devre: 44-45
3. Periyot: 57-65