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Anadolu Efes son çeyrekte pes etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Efes son çeyrekte pes etti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 80-72 yenildi.

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Turkish Airlines EuroLeague'in 16. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Maccabi Tel Aviv, son çeyrek performansıyla temsilcimizi 80-72 mağlup etti. 

23-7'lik son çeyrek

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında son çeyreğe 57-65 ile önde girmeyi başardı. Fakat son çeyrekte ev sahibi ekibin yakaladığı 23-7'lik skor üstünlüğü galibiyeti 80-72 ile İsrail temsilcisine getirdi. 

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)

Maccabi Tel Aviv: Adams 11, Brown 23, Cohen 1, Nebo 10, Colson 11, Martin 8, Sorkin 2, Dibartolomeo 12, Hilliard 2, Hollins

Anadolu Efes: Beaubois 14, Bryant 9, Micic 13, M'Baye 8, Zizic 2, Larkin 4, Clyburn 20, Taylor, Pleiss 2, Dunston

1. Periyot: 26-19

Devre: 44-45

3. Periyot: 57-65

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