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Bomba Kulis! Ekrem İmamoğlu Ocak ayının ilk günlerinde görevden alınacak! İşte yerine gelecek isim

Bomba Kulis! Ekrem İmamoğlu Ocak ayının ilk günlerinde görevden alınacak! İşte yerine gelecek isim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Hakkında terör soruşturması başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılının ilk günlerinde İçiler Bakanlığı tarafından görevden alınacağı iddia edildi. Belediyede bu yönde hazırlıkların olduğu ve pek çok çalışanın da iş aramaya başladığı belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla aldığı hapis cezasının yankıları sürerken, kulislerde İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "terör soruşturması"nda önümüzdeki günlerde görevden alınacağı iddiaları güçlendi. İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki son düello da beklentileri güçlendirdi.

İçişleri Bakanı Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kasım ayında gazetecilerin yönelttiği, "Terör soruşturması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?" sorusuna "Bu tip bir kayyum, böyle bir değerlendirme gündemimizde yok" yanıtını vermişti. 

Kayyum atanmayacak ama...

Euronews’in edindiği kulis bilgisine göre İBB’ye bir kayyım ataması beklenmiyor ancak ocak ayının ilk günlerinde Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması yönünde bir beklenti var. Belediyede bu yönde hazırlıkların olduğu ve pek çok çalışanın da iş aramaya başladığı belirtildi.

Yeni Başkan'ı Belediye Meclisi seçecek

Euronews'e konuşan kaynak görevden uzaklaştırma söz konusu olduğundan Belediye Meclis'inde yeni başkanın atamasının yapılacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hakaret davasında suçlu bulunduğu için görevden alamayacağını, ancak terör soruşturmalarında İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti.

Yerine Üsküdar Belediye Başkanı getirilecek iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş, "AKP, Başkan İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa hangi şirketi kimin yöneteceği ve şirketlerin yönetim kurullarına kimlerin atanacağı üzerine çalışıyor' iddiasında bulunmuş ve İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanlığı'na Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in seçileceğini yazmıştı. 

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