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MEB'de özel okul toplantısı! 2023'te özel okulların zam oranı ne olacak?

MEB'de özel okul toplantısı! 2023'te özel okulların zam oranı ne olacak?

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları temsilcilerini kabul etti. Peki 2023'te özel okulların zam oranı ne olacak? Özel okul temsilcileri,"Geçen yıl olduğu gibi fiyat artışı sınırlanırsa, bunu kaldıramayız" dedi.

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Özel okul fiyatlarına zam tartışması sürerken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları temsilcileriyle bir araya geldi.Toplantıda özel okulda çalışan öğretmenler ile velilerin beklentileri ve sektörün sorunları ele konuşuldu.

NTV'den Öykü Tüccar'ın haberine göre özel okul temsilcileri doğalgazdan, personele, elektrikten, kırtasiyeye pek çok kalemde maliyetlerin arttığına dikkat çekti. Bu konuda hazırlanan çalışma, Bakan Özer ile paylaşıldı. Öğretmenlerin beklediği oranda ücret artışı sağlayabilmek ve diğer maliyetleri karşılamak için destek istendi.

Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık ÜFE ve TÜFE'nin ortalamasına, artı eksi 5 eklenmesiyle belirleniyor. Ancak, bu oran geçen yıl sınırlandırılıp, yüzde 36,7 olarak belirlenmişti.

Özel okul yöneticiler, artan maliyetler nedeniyle 2023'te sektörün benzer bir sınırlamayı kaldıramayacağını Özer'e iletti. Edilen bilgilere göre, toplantıda bir oran konuşulmadı. Bakan Özer, zam oranı için yıllık enflasyonun netleşeceği Ocak ayının beklenmesi gerektiğine işaret etti.

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