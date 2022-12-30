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Havada tehlikeli yakınlaşma! Aralarında 6 metre mesafe kaldı

Havada tehlikeli yakınlaşma! Aralarında 6 metre mesafe kaldı

Güney Çin Denizi ABD ve Çin savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşmaya sahne oldu. Amerikan keşif Uçağının, Çin Hava Kuvvetlerine ait Avcı uçağı ile çarpışmaktan son anda kurtulduğu açıklandı.

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ABD tarafından yapılan açıklamada Güney Çin Denizi üzerinde Çin'e ait bir askeri jetin ABD Hava Kuvvetlerine ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı, çarpışmamak için ABD uçağının manevra yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Güney Çin Denizi üzerinde tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 uçağının 21 Aralık'ta Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.

6 metreye kadar yaklaştı

Çin'e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile 22 Kasım'da Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.

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