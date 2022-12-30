İnşaat sırasında bulunan 'gizemli' tünel! Ürkütücü sesler mahalleyi ayağa kaldırdı

ANKARA’nın Sincan ilçesinde bir alışveriş merkezinin inşaatında ortaya çıkan tünel korkuttu. İddiaya göre geceleri gelen korkutucu çocuk sesleri mahalle halkını ayağa kaldırdı.

Abone ol

Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi’nde alışveriş merkezi yapımı için arazide inşaat çalışmaları başladı. Ahi Evran Mahallesi halkı, arazi içerisinde bir tünel olduğunu, tünelden geceleri geç saatlerde ürkütücü sesler geldiğini, çocuk sesleri duyduklarını iddia etti.

İnşaat çalışanları ise tünelde kalorifer borularının olduğunu ifade etti.

"Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı"



Çevre halkından Hasan Bilgiç, "Akşam saatlerinde buradan geçerken değişik sesler geliyordu. Biz de bakalım dedik. Baktığımızda içeride tünel gördük. Seslerin tünelden geldiğini düşündük. Akşam geç saatlerde uğultu sesleri geliyor. Ne zamandan beri buradayız, kesinlikle böyle bir ses duymuyorduk. Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı. Benim çevremden bu sesleri duyanlar olmuş" dedi.



Mehmet Ali Tanyeli, "Arkadaşlar ’Garip sesler geliyor’ dedi. Köpek, kedi, hayvan sesi gibi, uğuldama gibi dediler. Köpek uğuldar ya, kurt ulur ya o şekilde. Baktık, bir şey de göremedik. Biraz kazdıkları için kazılan yerden geliyor dedik. Aramızda biraz konuştuk. Açıkçası korkmadık. Bizim duyduğumuz hayvan sesi gibiydi. Kedi, köpek gibiydi. Başkaları nasıl duydu bilmiyorum" diye konuştu.