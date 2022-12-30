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Fenomenin evine polis baskını! Andrew Tate tutuklandı şok suçlama: Kadınları...

Fenomenin evine polis baskını! Andrew Tate tutuklandı şok suçlama: Kadınları...

Sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Romanya polisi tarafından gözaltına alındı. Tate kardeşlere insan kaçakçılığının yanı sıra tecavüz suçlamasının da yöneltildiğini belirtildi.

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Çevre aktivisti Greta Thunberg ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate ve kardeşi, Romanya'da gözaltına alındı.

Reuters'ın haberine göre Tate kardeşlere insan kaçakçılığının yanı sıra bu isimlere tecavüz suçlamasının da yöneltildi.

"Kadınları pornografik görüntüler için zorladı"

Savcıların açıklamasında ise zanlıların 'kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladığı ve böylece çok yüksek paralar kazandıkları' belirtildi.

Açıklamada zanlılar tarafından cinsel tacize uğrayan altı kadının olduğu bilgisine de yer verildi.

Andrew Tate'in sözcüsü tarafından yapılan basın açıklamasında 'Gözaltı iddialarına dair şu an bir şey söyleyemeyecekleri ancak Andrew ve Tristan kardeşlerin Romanyalı yetkililere sonsuz saygısının olduğu ve her şekilde yardım etmeye çalışacakları' belirtildi.

2017'de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde Andrew Tate kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

Bu açıklamalardan sonra Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok Tate'in hesaplarını dondurmuştu. Geçtiğimiz ay Twitter aldığı kararla Tate'in hesabını açmıştı.

En son Thunberg ile tartışmıştı

Tate’in ismi en son olarak çevre aktivisti Greta Thunberg'in kendisine verdiği yanıt ile gündeme geldi. Tate, “Bana email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım” diyerek Thunberg ile dalga geçmişti.

Thunberg ise Tate'e “Evet lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@işinebak.com” diyerek yanıt vermişti.

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