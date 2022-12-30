BIST 5.477
DOLAR 18,71
EURO 19,93
ALTIN 1.094,43
HABER /  GÜNCEL

Kimse bilmiyor ama paranızı hemen geri alabilirsiniz! Araç sürücüleri mutlaka okuyun

Kimse bilmiyor ama paranızı hemen geri alabilirsiniz! Araç sürücüleri mutlaka okuyun

AVM'lerin otoparklarının ilk 3 saati ücretsiz. Bazı AVM yönetimleri cezai yaptırımlarla karşı karşıya çünkü aralarında otoparkları gelir kapısına çevirenler var. Aracını otoparka bırakan sürücülerden ücret talep ediyorlar. Hatta bazılarının girişinde fiyat listesi bile var. Ödenen paraları ise geri alma şansınız var.

Abone ol

İstanbul'da bazı AVM'lerin yasal olmamasına rağmen otoparka bırakılan araçların sürücülerinden para aldıkları ortaya çıktı. Alınan karara göre AVM otoparklarının ilk 3 saati ücretsiz olması gerekirken bazı AVM'lerin bu karara uymadıkları ortaya çıktı. AVM'ler adeta kendisine gelir kapısı oluştururken sürücülerin ödedikleri paraları geri alabilecekleri belirtildi.

1-2 saat 35, 2-3 saat 65 TL

Bazı AVM'lerin otoparklarında ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken süreye bakılmadan sürücüden ücret talep ediliyor. Bir AVM'de 1-2 saat için 35 TL, 2-3 saat için 65 TL talep ediliyor. Bir sürücü yarım saat kalmasına rağmen 25 TL ödediğini söyledi. Yasal olmamasına rağmen bazı AVM'ler tarafından uygulanan sistemin, bir cezai yaptırımı var ancak şikayet gelir tespit edilebilirse uygulanıyor o ceza.

Paranızı geri alabilirsiniz

ATV Haber'in haberine göre sürücülerin ödedikleri paraları alabilmek için CİMER veya Alo 173'e şikayette bulunmaları ya da tüketici hakem heyetine başvurmaları yeterli.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
En yakın arkadaşıyla kocasını bastı! Cinsel organını kesip...
En yakın arkadaşıyla kocasını bastı! Cinsel organını kesip...
Sivasspor'un iptal edilen golünde ne var? Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
Sivasspor'un iptal edilen golünde ne var? Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
Bomba Kulis! Ekrem İmamoğlu Ocak ayının ilk günlerinde görevden alınacak! İşte yerine gelecek isim
Bomba Kulis! Ekrem İmamoğlu Ocak ayının ilk günlerinde görevden alınacak! İşte yerine gelecek isim
MEB'de özel okul toplantısı! 2023'te özel okulların zam oranı ne olacak?
MEB'de özel okul toplantısı! 2023'te özel okulların zam oranı ne olacak?
Havada tehlikeli yakınlaşma! Aralarında 6 metre mesafe kaldı
Havada tehlikeli yakınlaşma! Aralarında 6 metre mesafe kaldı
Anadolu Efes son çeyrekte pes etti
Anadolu Efes son çeyrekte pes etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sır' görüşmesi! Ahmet Şık CHP'ye mi katılıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sır' görüşmesi! Ahmet Şık CHP'ye mi katılıyor
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 40 şüpheli yakalandı!
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 40 şüpheli yakalandı!
Biden imzaladı: ABD'den Ukrayna’ya 45 milyar dolarlık yardım!
Biden imzaladı: ABD'den Ukrayna’ya 45 milyar dolarlık yardım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli seçim tarihini belirledi! İşte 2023 seçimlerinin yapılacağı tarih...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli seçim tarihini belirledi! İşte 2023 seçimlerinin yapılacağı tarih...
Ahmet Hakan peş peşe saydırdı! Ahlaksızlık, kepazelik, rezillik, edepsizlik...
Ahmet Hakan peş peşe saydırdı! Ahlaksızlık, kepazelik, rezillik, edepsizlik...