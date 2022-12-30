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Ferdi Kadıoğlu'na Alman devinden kanca!

Ferdi Kadıoğlu'na Alman devinden kanca!

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus'un tedrisatında en büyük çıkışı gösteren isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupalı kulüpleri peşine taktı. Hatayspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye gelen Alman kulübünün yöneticileri yıldız futbolcu için olumlu rapor verdi ve teklif hazırlığında olduğu belirtildi. İşte flaş transferde detaylar...

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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Dortmund'un yetkilileri genç oyuncu için harekete geçti. Alman ekibinin scoutları, Hatayspor maçında Fenerbahçe ve Türk milli sağ bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu izledi.

Görüşmelerin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Piyasa değeri 12 milyon euro!
23 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Başarılı oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 12 milyon euro. Ferdi bu sezon 29 resmi maçta 2 bin 473 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu bu dönemde 2 asist yaptı.

Fenerbahçe, Ferdi'yi 2018 yılında Nijmegen'den transfer etmişti. Bu transfer için Hollanda ekibine 1 milyon 400 bin euro bonservis ödemişti. 

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