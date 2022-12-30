BIST 5.477
DOLAR 18,71
EURO 19,93
ALTIN 1.094,45
HABER /  EKONOMİ

Benzine büyük zam! 31 Aralık 2022'de (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak işte güncel fiyatlar

Benzine büyük zam! 31 Aralık 2022'de (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak işte güncel fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolardaki yukarı yönlü hareket sonrası akaryakıt fiyatlarına ilk zam geliyor... Benzine bu gece yarısı zam geliyor...

Abone ol

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Doların aylar sonra 18.70 sınırını geçmesi ve Rusya'nın tavan fiyat uygulayanlara petrol satmama kararı sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, tüketiciye zam olarak geri dönüyor. 

Benzine bu gece yarısı zam var

Brent petrol 83,5 dolar seviyesinde işlem görürken, sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 82-84 kuruş arası zam bekleniyor. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu de benzine 84 kuruş zam geleceğini duyurdu.

İşte zamlı benzin fiyatları...

Motorin grubuna ise herhangi zam yada indirim haberi bulunmuyor. Bu gece yarısından geçerli benzinin İstanbul'da 19.45, Ankara ve İzmir'de 19.66 liradan satılacağı hesap ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları..

İSTANBUL
Motorin litresi 22.02
Benzinin litresi 18.62

ANKARA
Motorin litresi 22.22
Benzinin litresi 28.85

İZMİR
Motorin litresi 22.51
Benzinin litresi 18.83

ÖNCEKİ HABERLER
EPDK 2023 için elektrikte serbest tüketici limitini belirledi
EPDK 2023 için elektrikte serbest tüketici limitini belirledi
Bursa'ya özel hediyelik eşyaların üretildiği yarışmada ödül yağdı
Bursa'ya özel hediyelik eşyaların üretildiği yarışmada ödül yağdı
SGK'dan son dakika EYT açıklaması! Ucuz borçlanma için bugün son gün olmayacak...
SGK'dan son dakika EYT açıklaması! Ucuz borçlanma için bugün son gün olmayacak...
İmamoğlu Erdoğan'ı da etiketleyip paylaştı! Bakan beyin istifasını bekliyorum
İmamoğlu Erdoğan'ı da etiketleyip paylaştı! Bakan beyin istifasını bekliyorum
İnşaat sırasında bulunan 'gizemli' tünel! Ürkütücü sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
İnşaat sırasında bulunan 'gizemli' tünel! Ürkütücü sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenomenin evine polis baskını! Andrew Tate tutuklandı şok suçlama: Kadınları...
Fenomenin evine polis baskını! Andrew Tate tutuklandı şok suçlama: Kadınları...
Kimse bilmiyor ama paranızı hemen geri alabilirsiniz! Araç sürücüleri mutlaka okuyun
Kimse bilmiyor ama paranızı hemen geri alabilirsiniz! Araç sürücüleri mutlaka okuyun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
En yakın arkadaşıyla kocasını bastı! Cinsel organını kesip...
En yakın arkadaşıyla kocasını bastı! Cinsel organını kesip...
Sivasspor'un iptal edilen golünde ne var? Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
Sivasspor'un iptal edilen golünde ne var? Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
Bomba Kulis! Ekrem İmamoğlu Ocak ayının ilk günlerinde görevden alınacak! İşte yerine gelecek isim
Bomba Kulis! Ekrem İmamoğlu Ocak ayının ilk günlerinde görevden alınacak! İşte yerine gelecek isim
MEB'de özel okul toplantısı! 2023'te özel okulların zam oranı ne olacak?
MEB'de özel okul toplantısı! 2023'te özel okulların zam oranı ne olacak?