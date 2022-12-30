Benzine büyük zam! 31 Aralık 2022'de (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak işte güncel fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolardaki yukarı yönlü hareket sonrası akaryakıt fiyatlarına ilk zam geliyor... Benzine bu gece yarısı zam geliyor...

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Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Doların aylar sonra 18.70 sınırını geçmesi ve Rusya'nın tavan fiyat uygulayanlara petrol satmama kararı sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, tüketiciye zam olarak geri dönüyor.

Benzine bu gece yarısı zam var

Brent petrol 83,5 dolar seviyesinde işlem görürken, sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 82-84 kuruş arası zam bekleniyor. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu de benzine 84 kuruş zam geleceğini duyurdu.

İşte zamlı benzin fiyatları...

Motorin grubuna ise herhangi zam yada indirim haberi bulunmuyor. Bu gece yarısından geçerli benzinin İstanbul'da 19.45, Ankara ve İzmir'de 19.66 liradan satılacağı hesap ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları..

İSTANBUL

Motorin litresi 22.02

Benzinin litresi 18.62

ANKARA

Motorin litresi 22.22

Benzinin litresi 28.85

İZMİR

Motorin litresi 22.51

Benzinin litresi 18.83