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EPDK 2023 için elektrikte serbest tüketici limitini belirledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EPDK 2023 için elektrikte serbest tüketici limitini belirledi

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2023'te 1000 kilovatsaat olarak uygulanacak. Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Öte yandan elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında azami fiyat düşürüldü.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2023 yılı için serbest tüketici limiti 1000 kilovatsaat olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Elektrikte serbest tüketici limiti 2022 yılında 1100 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

 Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında azami fiyat düşürüldü

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2023'ten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0", azami 4 bin 200 lira olarak uygulanacak.

EPDK eylülde, gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami fiyatı, 4 bin 800 lira olarak belirlemişti.

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