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SGK'dan son dakika EYT açıklaması! Ucuz borçlanma için bugün son gün olmayacak...

SGK'dan son dakika EYT açıklaması! Ucuz borçlanma için bugün son gün olmayacak...

EYT düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından EYT'liler SGK müdürlüklerine akın etti. Pirim günü eksik olup da askerlik ya da doğum borçlanması yamak isteyen ancak bunu da zam gelmeden yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. SGK'dan son dakika mesai uzatma kararı geldi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, borçlanma başvurularında yaşanan yoğunluktan dolayı SGK merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü de açık olacak. Son dakika haberi! SGK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi?

"Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir."

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