İmamoğlu Erdoğan'ı da etiketleyip paylaştı! Bakan beyin istifasını bekliyorum

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya istifa çağrısında bulundu. "İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" diyen İmamoğlu, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımda "Neyin diyeti, neyin yalanı?" diyerek "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" açıklamasında bulundu. İmamoğlu'nun kendisini aradığı yönündeki iddialarını yineleyen Soylu'ya, İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" dedi.

İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!"

İmamoğlu, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!"

İmamoğlu ve Soylu arasında neler olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de 'terör soruşturması'na ilişkin yaptığı basın açıklaması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kameralar karşısına geçmişti.

Soylu, açıklamasında "CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak, meseleleri demagojiyle anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz' diye ricası olmuştur. Biz 'kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun açıklamaları üzerine İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. İmamoğlu, şunları söylemişti:

"Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN."