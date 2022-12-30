EYT'de kimler emekli olacak kimler emekli olamayacak? Erkekler biraz daha bekleyecek

Sonunda beklenen oldu. Yıllardır gündemden düşmeyen EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam yaptığı açıklamanın ardından yeni yılla birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin daha emekli olması gerekiyor. Pei 1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydı olan ve 5000 bin prim günü dolduran herkes emekli olabilecek mi? Cevabı hayır... İşte EYT ile emekli olabilecekler ve olamayacaklar...