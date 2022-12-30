EYT'de kimler emekli olacak kimler emekli olamayacak? Erkekler biraz daha bekleyecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden kimler yararlanacak? Ağustos 1999 öncesi sigortalı olan herkes 5000 bin pirim gününü doldurmuş ise emekli olabilecek mi? Askerlik ve doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıcı öne çekilebilir mi?... İşte ET ile ilgili kafalardaki soru işaretlerinin cevapları...
Sonunda beklenen oldu. Yıllardır gündemden düşmeyen EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam yaptığı açıklamanın ardından yeni yılla birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin daha emekli olması gerekiyor. Pei 1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydı olan ve 5000 bin prim günü dolduran herkes emekli olabilecek mi? Cevabı hayır... İşte EYT ile emekli olabilecekler ve olamayacaklar...
EYT ile ilgili birkaç konunun altını çizmekte fayda var. EYT ile emekli olabilmek için açıklanan sistemde 3 şart var.
1-) 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,
2-) 5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,
3-) Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması.
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar diğer iki koşulu yerine getirmişlerse yani, 5000 günlük prim ödemelerini tamamlamışlarsa, 25 yılda sigortalılık süresini doldurmuşlarsa emekli olmaya hak kazandılar.
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların EYT düzenlemesinden faydalanmasına imkan yok. Bu konu dün sosyal medyada hayli eleştirildi. Hatırlatmakta fayda var. 9 Eylül 1999’da Türkiye’de emekli olmanın koşulları değişti.