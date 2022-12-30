BIST 5.528
DOLAR 18,72
EURO 19,97
ALTIN 1.093,89
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

En çok merak edilen soru; EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı?

En çok merak edilen soru; EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Böylelikle EYT'de düğüm çözüldü. Peki EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? İşte detaylar...

Abone ol

2022 sona ererken ekonomiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. EYT'de düğüm çözüldü. Peki EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? 

EYT’liler promosyon alacaklar mı? 

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “EYT’li vatandaşlarımız ocak ayı itibarıyla kanunun Meclis’e sevk edilmesiyle komisyonda görüşülecek. Ocak ortası itibarıyla Meclis’te yasalaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız ocak ayında emeklilik için başvururlarsa şubat ayında ilk maaşlarını alacaklar.

Bununla beraber emekli maaşını almak istediği bankaya başvurup bana banka promosyonu verir misiniz diye sorar ve sözleşme imzalarsa EYT’li vatandaşlarımız promosyon alabileceklerdir.

EYT’liler promosyon ödemelerini en erken ne zaman alır? 

İlk maaşlarını almadan önce hesaplarına geçer. Banka ile anlaşmaya bağlıdır. Banka benden emekli maaşı al ben de sana promosyon vereyim diyor. Ondan dolayı vatandaşlar başvururlarsa promosyon alabilirler.

ÖNCEKİ HABERLER
Ferdi Kadıoğlu'na Alman devinden kanca!
Ferdi Kadıoğlu'na Alman devinden kanca!
Benzine büyük zam! 31 Aralık 2022'de (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak işte güncel fiyatlar
Benzine büyük zam! 31 Aralık 2022'de (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak işte güncel fiyatlar
EPDK 2023 için elektrikte serbest tüketici limitini belirledi
EPDK 2023 için elektrikte serbest tüketici limitini belirledi
Bursa'ya özel hediyelik eşyaların üretildiği yarışmada ödül yağdı
Bursa'ya özel hediyelik eşyaların üretildiği yarışmada ödül yağdı
SGK'dan son dakika EYT açıklaması! Ucuz borçlanma için bugün son gün olmayacak...
SGK'dan son dakika EYT açıklaması! Ucuz borçlanma için bugün son gün olmayacak...
İmamoğlu Erdoğan'ı da etiketleyip paylaştı! Bakan beyin istifasını bekliyorum
İmamoğlu Erdoğan'ı da etiketleyip paylaştı! Bakan beyin istifasını bekliyorum
İnşaat sırasında bulunan 'gizemli' tünel! Ürkütücü sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
İnşaat sırasında bulunan 'gizemli' tünel! Ürkütücü sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenomenin evine polis baskını! Andrew Tate tutuklandı şok suçlama: Kadınları...
Fenomenin evine polis baskını! Andrew Tate tutuklandı şok suçlama: Kadınları...
Kimse bilmiyor ama paranızı hemen geri alabilirsiniz! Araç sürücüleri mutlaka okuyun
Kimse bilmiyor ama paranızı hemen geri alabilirsiniz! Araç sürücüleri mutlaka okuyun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
En yakın arkadaşıyla kocasını bastı! Cinsel organını kesip...
En yakın arkadaşıyla kocasını bastı! Cinsel organını kesip...
Sivasspor'un iptal edilen golünde ne var? Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
Sivasspor'un iptal edilen golünde ne var? Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü