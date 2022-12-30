En çok merak edilen soru; EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Böylelikle EYT'de düğüm çözüldü. Peki EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? İşte detaylar...

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2022 sona ererken ekonomiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. EYT'de düğüm çözüldü. Peki EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı?

EYT’liler promosyon alacaklar mı?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “EYT’li vatandaşlarımız ocak ayı itibarıyla kanunun Meclis’e sevk edilmesiyle komisyonda görüşülecek. Ocak ortası itibarıyla Meclis’te yasalaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız ocak ayında emeklilik için başvururlarsa şubat ayında ilk maaşlarını alacaklar.

Bununla beraber emekli maaşını almak istediği bankaya başvurup bana banka promosyonu verir misiniz diye sorar ve sözleşme imzalarsa EYT’li vatandaşlarımız promosyon alabileceklerdir.

EYT’liler promosyon ödemelerini en erken ne zaman alır?

İlk maaşlarını almadan önce hesaplarına geçer. Banka ile anlaşmaya bağlıdır. Banka benden emekli maaşı al ben de sana promosyon vereyim diyor. Ondan dolayı vatandaşlar başvururlarsa promosyon alabilirler.