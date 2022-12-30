Ekonomist rakam verdi emekli ve memur maaşlarını yeniden hesapladı! En düşük kaç para olacak?

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Hal böyle olunca memur ve emekli, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı, bize de olur mu?" sorusunu soruyor. Bakan Bilgin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Bilgin şu ifadeleri kullandı: