Ekonomist rakam verdi emekli ve memur maaşlarını yeniden hesapladı! En düşük kaç para olacak?
2023 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 55'lik artışla 8506 lira oldu. Hal böyle olunca memur ve emekli, "asgari ücrete gelen zam bize de gelir mi?" sorusunu soruyor. 2023'te en düşük memur ve emekli maaşı ne olur? İşte detaylar...
2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Hal böyle olunca memur ve emekli, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı, bize de olur mu?" sorusunu soruyor. Bakan Bilgin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Bilgin şu ifadeleri kullandı:
"Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz"
"Toplu sözleşme açıktır, nasıl yapacağımız belli. Kamuoyunda "asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı, bize de olur mu" gibi fikirler duyuyoruz. Adı üzerinde asgari ücret bu. Memur yılda 2 defa alıyor. Enflasyon belli olduktan sonra memur zammını gözden geçireceğiz. Bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tahribattan koruyacak bir düzenleme yapacağız.
Asgari ücret alanların oranı yüzde 37. Bir kademe üzerinde alanlar var mı? Var. Biz genel durumu düzenleyen bir mekanizma olarka görüyoruz asgari ücreti. Biz geçen sene asgari ücrete yüzde 50 yaptık. Özel sektör de buna göre güncellemeler yaptı.
Gelir vergisi düzenlemesi
Asgari ücret oranında zaten bu uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız bunun üzerine çalışıyor. Kendileri konuyu yıl sonu veya yıl başında açıklarlar."