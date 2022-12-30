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Ankara Valiliği açıkladı: Yılbaşında trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu

Ankara Valiliği açıkladı: Yılbaşında trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu

ANKARA Valiliği, yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin basın duyurusu yayımladı.

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Trafiğe kapatılacak yollar ve alınan güvenlik önlemleri ile ilgili bilgilerin sıralandığı duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

"31 Aralık günü yapılacak yılbaşı kutlamaları ile ilgili olarak ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, stratejik/ekonomik öneme haiz hassas bölgeler ile otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park/bahçeler, eğlence merkezlerinin olduğu bölgeler, oteller ile halkımızın yoğun olarak kutlamalara katılacağı değerlendirilen yerlerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

Söz konusu etkinlikler ile ilgili olarak alınacak emniyet tedbirleri çerçevesinde 31 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’dan itibaren; Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde 54. Cadde ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

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