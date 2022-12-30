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Ekrem İmamoğlu'na yeni suçlama hazırlığı! İsmail Saymaz: Yazıdan anlaşılıyor

Ekrem İmamoğlu'na yeni suçlama hazırlığı! İsmail Saymaz: Yazıdan anlaşılıyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İBB’nin Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme başlatıldığını ifade etti. Saymaz, ön incelemeyi yürüten müfettişin, İBB'ye açılan terör soruşturmasını yürüten Arif Yıldırım olduğunu vurguladı. Saymaz, "Müfettiş yazısından İmamoğlu’nun belediyeyi zarara uğratmakla suçlanacağı anlaşılıyor" dedi.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 26 Haziran 2020’de Londra’da bir müzayede evinden 935 bin 250 sterlin ödeyerek satın aldığı ve şu an İBB’nin Saraçhane’deki binasında sergilenen 15'inci yüzyıla ait Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 26 Ekim'de bir ön inceleme başlattığını yazdı.

Saymaz, ön incelemeyi, İBB'ye açılan terör soruşturmasını da yürüten, Ekrem İmamoğlu'nun "militan AK Partili" olarak nitelendirdiği başmüfettiş Arif Yıldırım'ın yürüttüğüne dikkati çekti.

"İmamoğlu’nun belediye zarara uğratmakla suçlanacağı anlaşılıyor"

Müfettişin, 27 Aralık günü İBB’ye, ““Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı’ işi dosyasının (Satın alma öncesi, satın alma sırası ve satın alma sonrasında ilgili mevzuat gereğince yapılan işlemler ile ödeme işlemlerini de kapsayacak şekilde) eksiksiz olarak hazırlanacak ‘aslı gibidir’ onaylı bir örneğini, en geç 4 Ocak 2023 tarihine kadar müfettişliğimizin çalışma adresine gönderilmesini…" diye yazdığını aktaran Saymaz, “Yazıdan, İmamoğlu’nun belediyeyi zarara uğratmakla suçlanacağı anlaşılıyor” dedi.

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