Pele'nin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu! Yıldızlar üst üste paylaştı hayatı inanılmaz
29 Kasım'dan bu yana tedavi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele'nin ölüm haberinin ardından futbol dünyasının yıldız isimlerinden peş peşe taziye mesajları geldi. Öte yandan Pele'nin hayat hikayesi de inanılmaz anılarla dolu. Hiçbir zaman kaptan olmadı... Pele uğruna ateşkes bile ilan edildi.
Futbolun yaşayan son efsanelerinden Pele ilerleyen kanserinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Pele'nin ölüm haberiyle futbol dünyası yasa boğuldu. Messi, Neymar, Ronaldo, Mbappe gibi dünyaca ünlü birçok futbolcunun yanı sıra takımlardan da Pele paylaşımı geldi. İşte o paylaşımlar ve Pele'nin hayatı...
Cristiano Ronaldo: "Tüm Brezilya'ya ve Pele'nin ailesine başsağlığı diliyorum. Ebedi Kral Pele'ye sadece 'hoşça kal' demek, futbol dünyasının şu anda hissettiği acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Düne, bugüne ve sonsuza kadar uzanacak bir miras bıraktı."
Lionel Messi: "Huzur içinde uyu Pele."
Neymar: "Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele sonsuza kadar!!"