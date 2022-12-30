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Davutoğlu'nun Bahçeli düşmanlığı nereden geliyor? Mehmet Metiner bence her ikisi deyip açıkladı

Davutoğlu'nun Bahçeli düşmanlığı nereden geliyor? Mehmet Metiner bence her ikisi deyip açıkladı

Bahçeli için "Küçük aklıyla Altılı Masa'nın içine fitne sokmaya çalışıyor" diyen Davutoğlu tepkilerin odağında. Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'e göre HDP'ye göz kırpmak ve Bahçeli'nin Erdoğan'a sunduğu yürekten destek Davutoğlu gözünde Bahçeli'ye düşmanlık nedeni.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk’teki yayında Bahçeli hakkında “Küçük aklıyla ‘Altılı Masa’nın içine fitne sokmaya çalışıyor” sözleri polemiğe yol açtı.

MHP'liler tarafından tepki gösterilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt veren Bahçeli, "Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun hakarete varan eleştirisi Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in de gündemeydi.

Bence her ikisi

HDP'ye göz kırpmak ve "Davutoğlu’nun Bahçeli düşmanlığı nereden geliyor?" başlıklı yazısında Metiner, "Bahçeli’nin 15 Temmuz’dan itibaren Erdoğan’la geliştirdiği şartsız-çıkarsız ilişki, bir başka deyişle Erdoğan’a sunduğu yürekten destek, Davutoğlu’nu rahatsız etmiş olabilir mi? Yoksa HDP’nin Kürtlerine Kürtlük hassasiyeti üzerinden göz kırpmak için mi bu düşmanlık gösterisi? Bence her ikisi." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin Kürt düşmanı ırkçı birisi olduğu görüşünün çarpıtma ve haksızlık olduğunu yazan Metiner, aksine Kürt kimliğini, dilini ve kültürünü yasaklayan partinin CHP olduğuna dikkat çekerek, Davutoğlu'nun CHP ile ittifakına değinerek yazısını şu sözlerle tamamladı: 

Erdoğan düşmanlığı ekseninde buluştular

"Sadece Davutoğlu’nun değil, güya Kürtlük davası güttüğünü iddia eden HDP’nin de Bahçeli düşmanlığında ortaklaşıp CHP ile ittifak noktasında buluşması, bu düşmanlığın Kürtlük hassasiyetiyle zerre kadar alakalı olmadığının delilidir.

Dahası Davutoğlu ile HDP’nin yanı sıra masadaki diğer partilerin de Erdoğan düşmanlığı ekseninde buluşmaları, arka planda başka bir hesaplaşma olduğunun göstergesidir.

15 Temmuz’da deviremedikleri Erdoğan’ı ne yapıp edip sandıkta devireceğini ilan eden o üst aklın bu amaçla oluşturduğu masada oturanların, elbette Erdoğan’ın yanında samimiyetle saf bağlayan Bahçeli’ye düşmanlık etmeleri anlaşılabilir bir şeydir."

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