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Doktor öyle bir toplu mesaj attı ki... Hastalar soluğu hastanede aldı gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Doktor öyle bir toplu mesaj attı ki... Hastalar soluğu hastanede aldı gerçek ortaya çıktı

İNGİLTERE'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak "kansersiniz" mesajı gönderdi. Mesajı gören hastalar şok içerisinde soluğu hastanede alınca gerçeği öğrendi. Doktorun, hastalarına toplu yeni yıl mesajı atmak isterken yanlışlık yaptığı öğrenildi.

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İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi.

Panikle hastaneye koştular

Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu.

Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı.

Hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" dedi.

Bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur" şeklinde konuştu.

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