90'lara damga vurmuştu! Saadettin Teksoy yıllar sonra ortaya çıktı
Sadettin Teksoy 90'lı yıllarda ekrana damga vuran isimlerden biriydi. Parmağını ekranlara uzatarak söylediği "Ben Sadettin Teksoy" repliğiyle adeta hafızalara kazınan Teksoy, uzun zaman sonra ortaya çıktı.
'Teksoy Görevde' programıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Sadettin Teksoy, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu. "Teksoy Görevde" ile programı ile yayınlandığı dönemde rakiplerine fark atmıştı. Yer altındaki gizli geçidi görüntülemeye giden ve oradan günlerce yayın yapıyordu.
Ana haber bülteninde kendisine kısa bir yer bulan Teksoy, magazin ve yaşam sayfalarını oluşturuyordu. Teksoy izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.
"Ben Sadettin Teksoy" repliği ve sarı montu ile hafızalara kazınan ünlü isim yıllar sonra ortaya çıktı.
İlginç, sıra dışı ve gizemli olayları 12 yıl boyunca 'Teksoy Görevde' programı ile televizyonlara taşıyan Sadettin Teksoy, Netflix Türkiye'nin Stranger Things 2 için hazırladığı tanıtımda yer almıştı...