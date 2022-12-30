CHP indirimi beğenmedi! 'Göstermelik' dedi flaş çağrıda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji faturalarında göstermelik indirim yapıldığını iddia etti. Akın "İktidar samimiyse 2022 zamlarının tamamını geri çeksin." dedi.

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CHP'li Akın, "AK Parti’nin seçimi kaybetme korkusu" ile enerji faturalarında göstermelik bir indirim yaparak "algı yaratmaya çalıştığı"nı savundu. Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde konutlarda elektriğe yüzde 184'e kadar, doğal gazda yüzde 164'e kadar zam yapan iktidar, şimdi yüzde 10-12 oranındaki düşüşle indirim illüzyonu yaratmayı amaçlıyor. İktidar samimiyse 2022 zamlarının tamamını geri çeksin.

Piyasa tavan fiyatını yıl içinde 2 bin 500 liradan 4 bin 800 liraya kadar çıkaran iktidar, şimdi bu fiyatı 4 bin 200 liraya düşürerek elektrik faturalarında indirim algısı yaratmak istemektedir. İktidarın indirim algısıyla seçim öncesi algı yaratmayı amaçladığı henüz 3 ay önce 1 Eylül 2022’de elektriğe yapılan yüzde 20, doğal gaza yapılan yüzde 20,4 oranındaki zammı bile geri almamasından anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle yıl içinde dört defa zamlanarak neredeyse üçe katlanan enerji faturalarında yapılacak sözde indirim son zammı bile karşılamamaktadır."