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TOGG'dan heyecan veren bir özellik daha; yemek siparişi verilecek

TOGG'dan heyecan veren bir özellik daha; yemek siparişi verilecek

Yerli otomobil Togg üzerinden Migros siparişleri verilebilecek. İşbirliği kapsamında, Togg’un ‘akıllı cihaz’ olarak tanımladığı otomobillerde Migros mobil uygulamasının yer alması ve Migros siparişlerinin teslimatı gibi hizmetler karşılıklı olarak entegre edilecek.

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Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Migros ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Veri üzerine inşa ettiğimiz iş modelimizde yeni işbirlikleriyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Migros ile imzaladığımız niyet mektubu ile de kullanıcılar hem Togg’un hem Migros’un hizmetlerinden yararlanabilecek.”

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort ise “Togg kullanıcıları, Togg Trumore platformu sayesinde Togg akıllı cihazından istenilen saatte ve belirtilen adrese teslim edilebilecek şekilde Migros siparişlerini verebilecekler. Bunun yanında mağazalarımızın otoparklarında Trugo şarj noktaları oluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Togg Teknoloji Kampusu içerisinde yer alacak satış mağazamızda 3 bin 500’den fazla ürün çeşidini kampus çalışanlarına zamandan tasarruf sağlayan yenilikçi bir alışveriş deneyimi ile sunacağız” dedi.

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