Görüntüler şoke etti! Derin dondurucudan, tünelden suçlu çıktı

Yapılan çalışmalarda 6 bin 517 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası olanlar 10-15 yıl arası 108, 15-20 yıl hapis cezası olan 44 kişi, 20-25 yıl hapis cezası olan 12 kişi ve 25 yıl üzeri hapis cezası olan 16 kişi olarak belirtildi.