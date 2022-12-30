BIST 5.528
DOLAR 18,72
EURO 19,97
ALTIN 1.093,89

Görüntüler şoke etti! Derin dondurucudan, tünelden suçlu çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Görüntüler şoke etti! Derin dondurucudan, tünelden suçlu çıktı

Kayseri’de 2022 yılı içerisinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 bin 517 kişi yakalanırken, bazı suçlular derin dondurucuda, bazada, havalandırma boşluğunda yakalandı.

Görüntüler şoke etti! Derin dondurucudan, tünelden suçlu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılı içerisinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. 

19
Görüntüler şoke etti! Derin dondurucudan, tünelden suçlu çıktı

 Yapılan çalışmalarda 6 bin 517 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası olanlar 10-15 yıl arası 108, 15-20 yıl hapis cezası olan 44 kişi, 20-25 yıl hapis cezası olan 12 kişi ve 25 yıl üzeri hapis cezası olan 16 kişi olarak belirtildi.

29
Görüntüler şoke etti! Derin dondurucudan, tünelden suçlu çıktı

2 bin 599’u ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bazı suçlular derin dondurucuda, bazada, havalandırma boşluğunda ve özel bölmede saklanırken yakalandı.

39
Görüntüler şoke etti! Derin dondurucudan, tünelden suçlu çıktı
49