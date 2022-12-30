Görüntüler şoke etti! Derin dondurucudan, tünelden suçlu çıktı
Kayseri’de 2022 yılı içerisinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 bin 517 kişi yakalanırken, bazı suçlular derin dondurucuda, bazada, havalandırma boşluğunda yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılı içerisinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Yapılan çalışmalarda 6 bin 517 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası olanlar 10-15 yıl arası 108, 15-20 yıl hapis cezası olan 44 kişi, 20-25 yıl hapis cezası olan 12 kişi ve 25 yıl üzeri hapis cezası olan 16 kişi olarak belirtildi.
2 bin 599’u ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bazı suçlular derin dondurucuda, bazada, havalandırma boşluğunda ve özel bölmede saklanırken yakalandı.