Sis etkili oluyor! Sabiha Gökçen'de seferlerde aksama

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Etkili olan sis nedeni ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerde aksama yaşandı.İşte yapılan açıklama...Abone ol
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından seferlere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir.