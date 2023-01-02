Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Optimar'ın son anketi paylaşıldı bomba sonuç

Gazeteci Mahmut Övür, araştırma şirketi OPTİMAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. Araştırmada "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu. Övür anket sonuçlarına ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

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Sabah yazarı Mahmut Övür, Optimar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. "Geçen yılın yıldızı hep parlak kalan siyasetçisi hiç kuşkusuz Başkan Erdoğan'dı.Hâlâ açık ara farkla Türkiye'nin en sevilen, en başarılı ve en çok güven veren siyasetçisi.Geçen yılın son ayında Optimar Araştırma'nın yaptığı ankete göre, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar da bunu gösteriyor" ifadelerini kullanan Övür şunları kaydetti:

Erdoğan yüzde 43.7, Kılıçdaroğlu yüzde 12.4... Aradaki fark 30 puandan fazla... Kılıçdaroğlu'nu bir veya iki puan farkla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener izliyor.

6'lı masadaki koltuk savaşı devam edecek

Güven duyulan siyasetçi araştırmasında da durum farklı değil.

Birkaç gündür çevremdeki insanlara, "Siyasette profili yükselen ikinci bir siyasetçi var mı?" diye soruyorum. Son tartışmalarla İmamoğlu ismi öne çıksa da 2022 yılı bütününe bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir atak yaptığı ve yıldızının parladığı görülüyor.

Daha önceleri anketlerde Yavaş ve İmamoğlu önde çıkarken, özellikle son 6 ayda Kılıçdaroğlu ismi onların önüne geçti. Tabii bu altılı masanın adayı olacağı anlamına gelmiyor. Altılı masadaki koltuk savaşı 2023'ün ilk aylarında da devam edecek gibi.