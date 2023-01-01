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Yemek yaparken elbiseleri tutuştu: Yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Yemek yaparken elbiseleri tutuştu: Yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

İZMİR’in Kınık ilçesinde mutfakta yemek yapmak isterken bir anda ocak ateşinden elbiseleri tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Kınık ilçesi Yukarı Mahalle Sulu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, 97 yaşındaki Şahinaz Önem, evde yemek yapmak istedi. Mutfağa giren yaşlı kadın, yemeği yaptığı anda ocaktan parlayan alevle elbiseleri tutuşmaya başladı. Evden dumanların geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumunun ağır olduğu belirlenen 97 yaşındaki kadın ambulans ile Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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