BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  GÜNCEL

Evde telefonunu unuttu ailesi ve ekipler alarma geçti! Olan biteni meraklı gözlerle izlediler

Evde telefonunu unuttu ailesi ve ekipler alarma geçti! Olan biteni meraklı gözlerle izlediler

ANTALYA’da cep telefonunu evde unutan şahıs, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Ekiplerin itfaiye merdiveni ile girdiği evde kimseye ulaşılamazken, komşular ise o anları meraklı gözlerle izledi.

Abone ol

Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 753. Sokak'taki 4 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. telefonla oğlu Hasan T.'ye (36) ulaşamayınca yaşadığı eve geldi. Oğlunun evde olup olmadığını kontrol eden adam, oğlunu tekrar aradığında içeride çalan telefonun sesini duydu.

Bunun üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekipleri merdiven yardımı ile girdikleri evde kimsenin olmadığını belirledi. Apartman sakinleri ise yaşananları meraklı gözlerle izledi.

Yapılan kontrolün ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, şahsın dışarı çıktığı ve telefonunu evde unuttuğu üzerinde duruluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: Terörün finans kaynağına darb vuruldu! 631 kilo ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: Terörün finans kaynağına darb vuruldu! 631 kilo ele geçirildi
Beşiktaş'ta Dele Alli için yolun sonu! Her şey ocak ayına bağlı
Beşiktaş'ta Dele Alli için yolun sonu! Her şey ocak ayına bağlı
Düğün yolunda korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Düğün yolunda korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Taksiciler fiyat güncellemesi için sıraya girdi
Taksiciler fiyat güncellemesi için sıraya girdi
Konut sektöründe büyük 2023 beklentisi! Konuşulanlar ortaya çıktı
Konut sektöründe büyük 2023 beklentisi! Konuşulanlar ortaya çıktı
İngiliz devi Tottenham'dan Eskişehir paylaşımı
İngiliz devi Tottenham'dan Eskişehir paylaşımı
Mahalleye ATM geldi davulla zurnayla göbek atarak kutladılar
Mahalleye ATM geldi davulla zurnayla göbek atarak kutladılar
Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu
Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu
İstanbul'da aralık ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayı enflasyonu belli oldu
2022 yılında en çok konulan isimler belli oldu! Bu isimler sadece bir bebeğe verildi
2022 yılında en çok konulan isimler belli oldu! Bu isimler sadece bir bebeğe verildi