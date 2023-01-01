BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  DÜNYA

Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralanın olduğu bildirilen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Abone ol

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kabil Askeri Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafee Takkur, sabah saatlerinde Kabil'de askeri havalimanının dışında patlama meydana geldiğini ve yaşanan patlamada çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralıların olduğunu belirtti.

Takor, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Taksiciler fiyat güncellemesi için sıraya girdi
Taksiciler fiyat güncellemesi için sıraya girdi
Konut sektöründe büyük 2023 beklentisi! Konuşulanlar ortaya çıktı
Konut sektöründe büyük 2023 beklentisi! Konuşulanlar ortaya çıktı
İngiliz devi Tottenham'dan Eskişehir paylaşımı
İngiliz devi Tottenham'dan Eskişehir paylaşımı
Mahalleye ATM geldi davulla zurnayla göbek atarak kutladılar
Mahalleye ATM geldi davulla zurnayla göbek atarak kutladılar
Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu
Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu
İstanbul'da aralık ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayı enflasyonu belli oldu
2022 yılında en çok konulan isimler belli oldu! Bu isimler sadece bir bebeğe verildi
2022 yılında en çok konulan isimler belli oldu! Bu isimler sadece bir bebeğe verildi
Köprü ve otoyollara zam geldi mi? KGM resmi açıklamayı yaptı
Köprü ve otoyollara zam geldi mi? KGM resmi açıklamayı yaptı
Filipinler'de sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi
Filipinler'de sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi
AK Parti'den seçimlerin öne alınması çağrısına ilişkin açıklama
AK Parti'den seçimlerin öne alınması çağrısına ilişkin açıklama
Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden giden 13 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden giden 13 yaşındaki çocuğun feci ölümü