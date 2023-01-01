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Mahalleye ATM geldi davulla zurnayla göbek atarak kutladılar

Mahalleye ATM geldi davulla zurnayla göbek atarak kutladılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan ATM, mahalleli tarafından büyük sevinçle karşılandı. ATM başında toplanan mahalle halkı, davul zurna eşliğinde ATM'nin gelişini kutladı.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ne kurulan bir bankaya ait ATM cihazı, mahalleli tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yunusemre ilçesinin 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan ATM cihazı, mahalleliyi sevindirdi. ATM önünde bir araya gelen Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak ve mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek attı.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, "Yıllarca hizmet almamış mahallemize böyle hizmetlerin gelmesi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere ve yer tahsisinde bulunan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim. Düğün olmuş gibi sevindik" dedi.

Mahallelilerden Vedat Tekenli ise, "Mahalle halkı olarak muhtarımıza teşekkür ederim. Mahallemize ATM gerekiyordu. Muhtarımızda uzun zamandan beridir uğraşıyordu. Çok mutluyuz" diye konuştu.

ATM
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