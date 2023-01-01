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Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu

Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu

Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu. Musk'ın kişisel serveti 137 milyar dolara geriledi

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Elon Musk, tarihte serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi oldu.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Jeff Bezos'un ardından 200 milyar dolar servet eşiğini aşan ikinci zengin olan Musk, arzu edilmeyen bir rekor kırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde, kişisel serveti 340 milyar dolar ile 4 Kasım 2021'de zirve yapan Musk'ın varlıklarının değeri, 137 milyar dolara kadar geriledi. Böylece, Elon Musk, serveti 200 milyar dolar azalan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Elon Musk, aralık ayında en zengin kişi ünvanına da kaybetmişti. Artık dünyanın en zengin insanı Fransız Bernard Arnault.

Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, 2022'de değeri sert bir şekilde gerileyen teknoloji şirketleri listesine girdi. Tesla'nın piyasa değeri yüzde 65 azaldı. Tesla, Ekim 2021'de 1 trilyon dolar piyasa değerlemesini ulaşmıştı.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı süreçte elindeki Tesla hisselerinin önemli bir kısmını satmıştı. Satışların ardından Musk'ın portföyündeki en büyük şirket Tesla değil Space X olmuş

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