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Ebru Yaşar Sapanca'yı yıktı geçti! Şarkılarıyla yılbaşına damga vurdu

Ebru Yaşar Sapanca'yı yıktı geçti! Şarkılarıyla yılbaşına damga vurdu

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni yılı Sapanca'da sevenleriyle karşıladı.

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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni yılı Sapanca Elite World Hotel’de sevenleriyle karşıladı… Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle çıkan Yaşar, en sevilen şarkılarını Türkiye’nin dört bir tarafından gelen hayranları için seslendirirken unutulmaz bir yılbaşı coşkusu yaşattı. Yeni yıl konserini izlemeye gelenler arasında Beşiktaşlı milli yıldızlar Tayyib Talha Sanuç, Ersin Destanoğlu ve Kerem Atakan Kesgin’de vardı.

Yaşar geri sayım sonrası yeni yılın huzur, mutluluk, sağlık, aşk ve para getirmesini diledi.

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