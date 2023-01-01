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Traktörüyle 105 kilometre hız yapmaktan ceza yedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Traktörüyle 105 kilometre hız yapmaktan ceza yedi

Gümüşhane’de yaşayan emekli öğretmen Muhsin Aslan'ın köyünde garajından çıkarmadığını söylediği traktörüne Şereflikoçhisar’da aşırı hız nedeniyle ceza kesildi. Plakasına gelen cezaya itiraz eden Aslan, “Traktörümün hızı zaten en fazla 30 kilometre ama 105’le radara girmiş” dedi.

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Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yeniyol köyünde çiftçilikle uğraşan emekli öğretmen Muhsin Aslan, salı günü köy muhtarı tarafından kendisine iletilen trafik cezasını görünce şok yaşadı.

Ceza makbuzunu inceleyen Aslan, garajından bile çıkarmadığını ifade ettiği 29 AB 956 plakalı traktörünün 8 Aralık 2022 tarihinde Ankara Şereflikoçhisar-Aksaray yolunda 105 kilometre hızla radara girmekten bin 823 TL ceza aldığını gördü. Kış aylarında traktörünü kullanmadığını ve hız göstergesinin 30 kilometre üzerine çıkmadığını belirten Aslan, hayatında Şereflikoçhisar’a dahi gitmediğini söyleyerek, cezanın iptali için dilekçeyle talepte bulundu.

“Garajdaki traktörün Şereflikoçhisar’da ne işi var”

Traktörler için hız sınırının 20 ila 30 kilometre arasında değiştiğini ve traktörünün 30 kilometre hıza zor ulaşabildiğini söyleyen Muhsin Aslan, “Salı günü şehre indiğimde muhtar bana bir ceza getirdi. Ben de şaşırdım o anda. Dedi ki 'Bu plaka senin mi?', ben de 'Evet' dedim ama traktör bu. '105 kilometre hızla radara girmişsin' dedi. Ben de gidip bu duruma itiraz ettim. Ben bu cezayı Şereflikoçhisar-Aksaray yolunda yemişim. Bu traktörün oraya gitmesi imkansız. Ben daha önce Şereflikoçhisar’a gitmedim, tanımıyorum bile. Biz şaşırdık tabii, hele bir de traktörün plakası olunca ben iyice şaşırdım. Benim traktörüm garajda duruyor. Kış günü traktörün Şereflikoçhisar’da ne işi var. Benim traktörümün hızı zaten en fazla 30 kilometre ama 105’le radara girmiş” dedi.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Muhsin Aslan’ın oğlu Ahmet Aslan da, “Babam bana bunu söylediğinde ben bunun şokunu yaşadım. Zaten Gümüşhane sınırları içerisinde yemiş olsa bu cezayı yine anlamlandırırsın ama Şereflikoçhisar’da yemiş ve 105 kilometre hızdan yemiş. Bu mümkün değil. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Dilekçemizi de verdik zaten. Bu az bir ceza değil, inşallah düzeltirler” diye konuştu.

Gümüşhane’de geçtiğimiz günlerde bir kamu kurumunda çalışan Emrah Bal’ın da aracına Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde iken 750 kilometre uzaklıktaki Ankara’da 427 TL’lik trafik cezası yazıldığı ve Bal'ın durumu mahkemeye aksettirdiği öğrenildi.

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